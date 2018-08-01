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ТРАНСФЕРЫ АНДРЕЙ ЛУНИН МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - РЕАЛ МАДРИД

"Она затмит невесту Роналду", – испанские СМИ ума от девушки Лунина

15:48 195 Читати українською
"Она затмит невесту Роналду", – испанские СМИ ума от девушки Лунина
Анастасия Томазова

Испанская пресса уже успела обсудить не только игровые качества новичка мадридского Реала Андрея Лунина, но и идеальные формы его девушки Анастасии.

Испанские журналисты отмечают, что Анастасия активно ведет свою страницу в социальной сети Инстаграм.

Стоит заметить, что на момент перехода Андрея Лунина в мадридский Реал в Анастасии было 4 тысячи подписчиков, и за какой-то месяц времени их стало уже почти 10 тысяч.

Анастасии уже даже прочат популярность Джорджины Родригес – невесты Криштиану Роналду.

Напомним, что сегодня 19-летний Андрей Лунин дебютировал за первую команду мадридского Реала. Украинец заменил Касилью на 46-й минуте матча против Манчестер Юнайтед и отстоял "насухо".

Дебют Лунина за Реал против МЮ: почему украинец получил стратегическую победу над конкурентами

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Публикация от @ n_a_s_t_y_a_21_

Публикация от @ n_a_s_t_y_a_21_

Публикация от @ n_a_s_t_y_a_21_

Love ️

Публикация от @ n_a_s_t_y_a_21_

Публикация от @ n_a_s_t_y_a_21_

Публикация от @ n_a_s_t_y_a_21_

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Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Девушки футболистов Андрей Лунин Андрей Лунин
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