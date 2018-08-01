"Она затмит невесту Роналду", – испанские СМИ ума от девушки Лунина

Испанская пресса уже успела обсудить не только игровые качества новичка мадридского Реала Андрея Лунина, но и идеальные формы его девушки Анастасии.

Испанские журналисты отмечают, что Анастасия активно ведет свою страницу в социальной сети Инстаграм.

Стоит заметить, что на момент перехода Андрея Лунина в мадридский Реал в Анастасии было 4 тысячи подписчиков, и за какой-то месяц времени их стало уже почти 10 тысяч.

Анастасии уже даже прочат популярность Джорджины Родригес – невесты Криштиану Роналду.

Напомним, что сегодня 19-летний Андрей Лунин дебютировал за первую команду мадридского Реала. Украинец заменил Касилью на 46-й минуте матча против Манчестер Юнайтед и отстоял "насухо".

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?️ Публикация от @ n_a_s_t_y_a_21_ 31 Июл 2018 в 6:47 PDT

Публикация от @ n_a_s_t_y_a_21_ 23 Июл 2018 в 3:53 PDT

Публикация от @ n_a_s_t_y_a_21_ 6 Июн 2018 в 10:17 PDT

Love ️ Публикация от @ n_a_s_t_y_a_21_ 24 Июл 2018 в 6:24 PDT

️ Публикация от @ n_a_s_t_y_a_21_ 29 Июл 2018 в 8:27 PDT

Публикация от @ n_a_s_t_y_a_21_ 16 Май 2018 в 2:22 PDT

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