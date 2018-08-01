"Она затмит невесту Роналду", – испанские СМИ ума от девушки Лунина

Испанская пресса уже успела обсудить не только игровые качества новичка мадридского Реала Андрея Лунина, но и идеальные формы его девушки Анастасии.
Испанские журналисты отмечают, что Анастасия активно ведет свою страницу в социальной сети Инстаграм.
Стоит заметить, что на момент перехода Андрея Лунина в мадридский Реал в Анастасии было 4 тысячи подписчиков, и за какой-то месяц времени их стало уже почти 10 тысяч.
Анастасии уже даже прочат популярность Джорджины Родригес – невесты Криштиану Роналду.
Напомним, что сегодня 19-летний Андрей Лунин дебютировал за первую команду мадридского Реала. Украинец заменил Касилью на 46-й минуте матча против Манчестер Юнайтед и отстоял "насухо".
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