"Безупречно вписался в игру МЮ, но должен учиться на ошибках Погба". Реакция английских СМИ на действия Фреда с Реалом

Экс-звезда украинского чемпионата-2017/18 Фред прекрасно зарекомендовал себя в матче Международного кубка чемпионов за Манчестер Юнайтед.

Фред в Шахтере вышел на новый уровень. Как следствие – трансфер в Манчестер Юнайтед за около 60 миллионов фунтов. Бразилец попал в топ-5 самых дорогих новичков клуба. Из-за участия на чемпионате мира-2018 Фред только недавно присоединился к "красным дьяволам". Болельщики заждались его – экс-лидер Шахтера их не подвел.

После короткого дебюта с Ливерпулем Фред вышел в стартовом составе на матч Международного кубка чемпионов против Реала и провел на поле 67 минут. Его команда победила со счетом 2:1. 25-летний хавбек занял место в центре поля рядом со Скоттом Мактоминаем (действовал глубже) и Андером Эррерой. Он связывал игру Юнайтед в центре поля. На плечи Фреда, как всегда, ложился определенный объем черновой работы, но он успел проявить себя и в контроле мяча.

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Английская пресса раздает комплименты и критикует

Sky Sports пишет, что Фред "безупречно вписался в игру МЮ". Издание поставило ему 6 баллов – средняя оценка среди "дьяволов".

"Бразилец легко освоился в новой команде. Он был аккуратным и точным во владении мячом, цепким в обороне, спокойно выходил из-под прессинга. Первое впечатление – 67-минут в его исполнении были идеальными."

Mirror соглашается с коллегами, но выделяет определенные минусы в игре новичка Манчестер Юнайтед.

"Фред во всем был настырным и энергичным. Мгновенная реакция бразильца на события, похоже, стала основной причиной, по которой Моуринью сделал его главной трансферной целью клуба.

Но его желание держать мяч создавало манкунианцам проблемы – полузащитник часто оставлял позади себя свободные зоны. Жозе Муринью требует, чтобы его центрхавы были более дисциплинированными, поэтому Фреду нужно быстро учиться на ошибках Поля Погба. Бразильцу будет удобно играть с Неманьей Матичем, который может компенсировать его недостатки. "

Manchester Evening News оценил работу Фреда в матче с Реалом однозначно положительно – 7 баллов. Только Мата и Алексис Санчес получили больше.

"Уже с первого матча стало понятно, что, по мнению Моуринью, принесет команде Фред. Он не отдает соперникам легко мяч и очень взвешенно действует под прессингом."

Видео всех действий Фреда в матче Манчестер Юнайтед – Реал: