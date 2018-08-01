Дебют Лунина за Реал против МЮ: почему украинец одержал стратегическую победу над конкурентами

Украинский голкипер Реала Андрей Лунин несмотря на поражение мадридского клуба от Манчестер Юнайтед на Международном кубке чемпионов (1: 2) выполнил одну из своих локальных задач.

Голкипер сборной Украины дебютировал за Реал на 46-й минуте матча, заменив в рамке ворот каталонца Кико Касилью, одного из своих конкурентов за место в первой команди.19-летний Лунин отстоял "насухо", хотя справедливости ради следует отметить, что игроки Манчестер Юнайтед не беспокоили его ударами.

Международный кубок чемпионов: Реал в дебютном матче Лунина уступил Манчестер Юнайтед

"Очень простой дебют Лунина, он вовсе не имел работы", – коротко резюмировал AS игру экс-голкипера Зари.

Зато Marca только ограничилась упоминанием о "первых минутах одного из алмазов" королевского клуба.

Однако некоторые испанские СМИ разглядели большую стратегическую победу Лунина после первых 45-ти минут в футболке Реала.

Манчестер Юнайтед – Реал – 2:1 – видео голов и обзор матча

Mundo Deportivo считает, что украинец уже выиграл борьбу за место под солнцем у Люки Зидана, который в прошлом сезоне был третьим голкипером мадридского гранда. Лопетеги дал шанс проявить себя именно Лунину, тогда как сын легендарного Зизу остался греть скамейку запасных. Каталонское издание утверждает: "Таким образом новый тренер Мадрида дал четко понять Люке, что ему следует искать новую команду".

Зато El Confidencial предостерегает Касилью, что Лунин имеет шанс вытеснить даже каталонца, если последний продолжит играть настолько слабо. "Голкипер уровня Реала просто обязан спасать команду хотя бы в одном из двух эпизодов, когда" бланкос "пропускали голы".

Несмотря на критику Касильи El Confidencial пока не видит Лунина вторым номером. "Украинец почти не вступал в игру, поэтому пока сложно оценить его мастерство. Хотя Лунин выглядел вполне естественно в дебютном матче, ему еще рано выполнять роль второго голкипера", – пишет мадридское издание.

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Впрочем после неуверенной игры Касильи Лунин таки получил большой шанс закрепиться в первой команде. Если Реал приобретет Куртуа, то украинец станет №3 во вратарской иерархии мадридского суперклуба, считают испанские СМИ. Люка Зидан и Касилья, который скомпрометировал себя против МЮ, похоже могут паковать чемоданы. Первая большая победа Лунина, хотя и добыта, в большей степени, руками конкурентов.

Видео действий Лунина в первом матче за Реал против Манчестер Юнайтед