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Лунин дебютировал за Реал в матче с Манчестер Юнайтед

05:47 462 Читати українською
Лунин дебютировал за Реал в матче с Манчестер Юнайтед
Андрей Лунин / ФК Реал Мадрид

Украинский голкипер Андрей Лунин провел первый матч в составе мадридского Реала.

Андрей Лунин дебютировал в составе мадридского Реала в матче Международного кубка чемпионов против Манчестер Юнайтед, где его команда уступила со счетом 1:2. Украинский вратарь начал встречу на скамейке запасных, а в перерыве вышел на поле вместо Кико Касильи.

19-летний голкипер провел в воротах Реала весь второй тайм и не пропустил. После первой половины встречи "сливочные" проигрывали и большую часть времени действовали в атаке. Лунину почти не приходилось вступать в игру – соперник не нанес ни одного удара по его воротам.

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В отчетном матче за Реал также дебютировали новички Альваро Одриосола и Винисиус.

Напомним, что Андрей Лунин перешел в Реал из Зари летом этого года. Transfermarkt оценивает трансфер в 8,5 млн евро. Его судьба в мадридском клубе на следующий сезон еще не определена.

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Товарищеские матчи

Манчестер Юнайтед - Реал Мадрид: Среда 01 августа 2018

Манчестер Юнайтед
Матч окончен
2 : 1
Реал Мадрид
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