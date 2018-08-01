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Насри получил дополнительно год дисквалификации за употребление допинга

18:48 114 Читати українською
Насри получил дополнительно год дисквалификации за употребление допинга
Самир Насри (в центре) / AFP

УЕФА решил увеличить срок дисквалификации бывшего полузащитника сборной Франции Самира Насри до 18-ти месяцев. Француз алжирского происхождения был дисквалифицирован из-за употребление запрещенных препаратов.

Срок дисквалификации хавбека продлен на 1 год, сообщает официальный сайт УЕФА.

Напомним, что в феврале Насри был дисквалифицирован на 6 месяцев из-за нарушения антидопинговых норм. Тогда француз в американской клинике проходил процедуры по переливанию крови. Это запрещено Всемирным антидопинговым агентством (WADA), поскольку позволяет скрыть следы употребления запрещенных препаратов.

Предыдущее решение УЕФА инспектор WADA обжаловал и требовал дисквалифицировать игрока на 2 года. Как следствие, срок дисквалификации увеличили до 18-ти месяцев. Отсчет начинается с 1 июля 2017 года.

Самир Насри является воспитанником Марселя. Также он играл за лондонский Арсенал, Манчестер Сити, Севилью и Антальяспор. В составе манкунианского клуба полузащитник дважды становился чемпионом Англии. Сейчас Насри – свободный агент.

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Теги
Главное Мир УЕФА Допинг Антидопинговое агентство (WADA) Самир Насри Самир Насри
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