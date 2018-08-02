Лига чемпионов: "украинский" ПАОК разбил Базель, Видеотон выбил Лудогорец

Завершились еще четыре повторных поединки 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов: Црвена Звезда и ПАОК одержали выездные победы, Видеотон дома минимально переиграл Лудогорец, а Мальме и Клуж разошлись миром.

Румынский Клуж должен был побеждать Мальме на выезде и был близок к успеху – команда выиграла первый тайм. Однако, на старте второй половины игры румыны пропустили от Траустасона, а затем Кулио получил красную карточку и оставил Клуж в меньшинстве. Дальше идет Мальме.

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Црвена Звезда во второй раз спокойно переиграла Судуву. Эль-Фарду и Радонич забили по мячу в первом тайме, а затем сербы без проблем довели поединок до победы. В следующем раунде "красно-белые" сыграют со Спартаком из Трнавы.

Греческий ПАОК неожиданно разгромил на выезде Базель. Украинец Евгений Хачериди дебютировал за ПАОК в официальном матче, а Евгений Шахов вышел на замену под занавес матча. Победу клубу из Салоник принесли голы Варелы, Прийовича и Эль-Каддури. В 3-м раунде ПАОК будет играть против московского Спартака.

Венгерский Видеотон сумел одержать минимальную победу дома над болгарским Лудогорцем. Команде из Разграда достаточно было сыграть в результативную ничью, но в конце первого тайма красную карточку получил защитник болгар Вура. Ответ Видеотона была почти мгновенным – босниец Хаджич реализовал свой момент и вывел венгров в следующий этап.

Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд, ответные матчи

Мальме – Клуж – 1:1 (первый матч – 1:0)

Голы: Траустасон, 55 – Джокович, 36

Удаление: Кулио, 77 (К, вторая желтая карточка)

Судува – Црвена Звезда – 0:2 (первый матч – 0:5)

Голы: Эль-Фарду, 8, Радонич, 38

Базель – ПАОК – 0:3 (первый матч – 1:2)

Голы: Варела, 7, Прийович, 52, О. Эль-Каддури, 60

Видеотон – Лудогорець – 1:0 (первый матч – 0:0)

Гол: Хаджич, 45

Удаление: Вура, 40 (Л, вторая желтая карточка)