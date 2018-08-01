Заваров официально присоединился к селекционной службе Динамо

Легендарный футболист Динамо Александр Заваров вернулся в киевский клуб.

Заваров стал работником селекционной службы киевского Динамо, сообщает официальный сайт клуба.

"Я бы назвал сегодняшнее событие возвращением героя на родину. Своей игрой на поле, Александр Анатольевич оставил след не только на траве, в игре команды или счете на табло, но и в сердцах болельщиков.

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Он – большой профессионал, значимая фигура в футболе. Теперь, он возвращаетесь в нашу динамовскую семью, я искренне ему желаю удачи и всего наилучшего на новой должности", – комментирует назначение Заварова первый вице-президент Динамо Виталий Сивков.

Напомним, Заваров был звездой Динамо в 80-х, с клубом он стал победителем Кубка Кубков в 1986.

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