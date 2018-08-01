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Гладкий может продолжить карьеру в Турции

19:01 138 Читати українською
Гладкий может продолжить карьеру в Турции
Александр Гладкий / Фото ФК Динамо

Бывший форвард Шахтера и Динамо Александр Гладкий заинтересовал турецкий клуб.

Представители турецкого Денизлиспора рассматривают кандидатуру Александра Гладкого для усиления команды, сообщает издание Ajansspor.

Команда выступает во втором дивизионе Турции.

Ранее в СМИ появлялась информация, что в услугах 30-летнего нападающего заинтересована черниговская Десна.

Напомним, что последним местом работы Гладкого был Черноморец, цвета которого он защищал с марта текущего года.

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Главное Турция Трансферы Трансферы чемпионата Украины Денизлиспор Александр Гладкий Александр Гладкий
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