Головні новини футболу 1 серпня: Лунін дебютував за Реал, українці пройшли до наступної стадії єврокубків

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 1 серпня. Дебют Луніна за Реал, вдалий виступ українців у Європі та інші топ-події.

Андрій Лунін провів перший матч за Реал

Український голкіпер Андрій Лунін дебютував у складі мадридського Реала в матчі Міжнародного кубка чемпіонів проти Манчестер Юнайтед. Мадридці поступилися з рахунком 1:2 – відео голів та огляд матчу.

Український воротар розпочав зустріч на лаві запасних, а в перерві вийшов на поле замість Кіко Касільї, одного із конкурентів за місце в основній команді.

Лунін за 45 хвилин зумів зберегти свої ворота сухими. Іспанські ЗМІ відзначили гру молодого українця, а також віддали належне красі дівчини Луніна.

Вдалий виступ українців у єврокубках

Астана Романа Григорчука вийшла у наступний раунд кваліфікації Ліги чемпіонів 2018/19. Казахстанський клуб розписав нічию з данським Мітьюлландом, проте пройшов далі завдяки перемозі в першій грі. Форвард Мітьюлланда Артем Довбик через травму не взяв участі у поєдинку.

Також далі в Лізі чемпіонів пройшов ПАОК, який на виїзді розгромив Базель. Євген Хачеріді провів перший офіційний матч за новий клуб. Інший українець Євген Шахов вийшов на заміну. У наступному раунді ПАОК зіграє проти московського Спартака. Крім того, ПАОК допоміг і Динамо – тепер київський клуб буде сіяним в 3-му раунді кваліфікації ЛЧ 2018/19.

Своїх співвітчизників підтримав Руслан Маліновський, який разом з Генком пройшов до наступної стадії Ліги Європи.

Інші топ-події дня

Мілан та Ювентус близькі до гучного трансферу – Леонардо Бонуччі може повернутись в Турин, а Маттіа Кальдара та Гонсало Ігуаїн можуть переїхати у зворотньому напрямку.

Екс-півзахисник Шахтаря Фред вдало зіграв у матчі проти Реала. Англійські ЗМІ відзначили гру бразильського хавбека Манчестер Юнайтед.

Легендарний екс-гравець Динамо Олександр Заваров повернувся у київський клуб. Колишній асистент Михайла Фоменка у збірній України працюватиме селекціонером Динамо. А інший екс-футболіст киян Олександр Гладкий може продовжити кар'єру в Туреччині.

УЄФА додатково дискваліфікував Саміра Насрі на 1 рік. Раніше француз був відсторонений на 6 місяців, тепер же Насрі пропустить півтора року.