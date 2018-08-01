Лига чемпионов: Астана Григорчука прошла Митьюланнд без Довбика, БАТЭ и Карабах тоже идут дальше

Завершились несколько повторных матчей 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Они стали успешными для команд с постсоветского пространства.

Белорусский БАТЭ неожиданно одержал выездную победу над финским ХИКом. Команда из Борисова забила два мяча еще до 25-й минуты и сделала весомую заявку на выход в следующий раунд. ХИК должен был забивать минимум трижды, но сумел забить лишь однажды усилиями Ягуби.

В другом матче азербайджанский Карабах во встречи с тремя пенальти разгромил Кукес. Агдамцы сняли вопрос о победителе в середине второго тайма. К тому времени уже было назначено 3 одиннадцатиметровых (два Карабах реализовал усилиями Кинтаны), а гости из Албании остались вдесятером из-за удаления Аллы. Под занавес поединка счет до разгромного довел конголезец Деларж.

Приемлемый результат на выезде одержала казахская Астана. Команда под руководством Романа Григорчука сыграла в комфортную ничью 0:0 с датским Митьюлландом, которому из-за травмы не помог наш Артем Довбик. Благодаря домашней победе казахи прошли в следующий раунд. Там украинец и его подопечные будут играть против загребского Динамо. В то же время БАТЭ и Карабах сыграют между собой.

Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд, ответные матчи

ХИК – БАТЭ – 1:2 (первый матч – 0:0)

Голы: Ягуби, 28 – Рафинья, 20 (автогол), Стасевич, 24

Карабах – Кукес – 3:0 (первый матч – 0:0)

Голы: Кинтана, 24, 57 (оба с пенальти), Деларж, 89

Нереализованный пенальти: Эмегара, 53 (Карабах)

Удаление: Алла, 52 (Кукес)

Митьюлланд – Астана – 0:0 (первый матч – 1:2)