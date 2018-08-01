toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига чемпионов
ТРАНСФЕРЫ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ АНДРЕЙ ЛУНИН ДИНАМО КИЕВ - ШАХТЕР

Лига чемпионов: Астана Григорчука прошла Митьюланнд без Довбика, БАТЭ и Карабах тоже идут дальше

21:53 108 Читати українською
Лига чемпионов: Астана Григорчука прошла Митьюланнд без Довбика, БАТЭ и Карабах тоже идут дальше
Митьюлланд – Астана / ФК Митьюлланд

Завершились несколько повторных матчей 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Они стали успешными для команд с постсоветского пространства.

Белорусский БАТЭ неожиданно одержал выездную победу над финским ХИКом. Команда из Борисова забила два мяча еще до 25-й минуты и сделала весомую заявку на выход в следующий раунд. ХИК должен был забивать минимум трижды, но сумел забить лишь однажды усилиями Ягуби.

В другом матче азербайджанский Карабах во встречи с тремя пенальти разгромил Кукес. Агдамцы сняли вопрос о победителе в середине второго тайма. К тому времени уже было назначено 3 одиннадцатиметровых (два Карабах реализовал усилиями Кинтаны), а гости из Албании остались вдесятером из-за удаления Аллы. Под занавес поединка счет до разгромного довел конголезец Деларж.

Приемлемый результат на выезде одержала казахская Астана. Команда под руководством Романа Григорчука сыграла в комфортную ничью 0:0 с датским Митьюлландом, которому из-за травмы не помог наш Артем Довбик. Благодаря домашней победе казахи прошли в следующий раунд. Там украинец и его подопечные будут играть против загребского Динамо. В то же время БАТЭ и Карабах сыграют между собой.

Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд, ответные матчи

ХИК – БАТЭ – 1:2 (первый матч – 0:0)

Голы: Ягуби, 28 – Рафинья, 20 (автогол), Стасевич, 24

Карабах – Кукес – 3:0 (первый матч – 0:0)

Голы: Кинтана, 24, 57 (оба с пенальти), Деларж, 89

Нереализованный пенальти: Эмегара, 53 (Карабах)

Удаление: Алла, 52 (Кукес)

Митьюлланд – Астана – 0:0 (первый матч – 1:2)

Лига чемпионов2-й квалиф. раунд, ответные матчи

Карабах - Кукес: Среда 01 августа 2018

Карабах
Матч окончен
3 : 0
Кукес
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Лига чемпионов Карабах - Кукес Роман Григорчук Роман Григорчук Главное Артем Довбик Артем Довбик Астана - Митьюлланд ХИК - БАТЭ Карабах Карабах Митьюлланд Митьюлланд Астана Астана Кукес Кукес ХИК ХИК БАТЭ БАТЭ
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
10
сек
Бенфика
23:00
Лион
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук