Главные новости футбола 19 октября: Шахтер в скандальном матче дожал Десну, сенсационный лидер в чемпионате Испании

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 19 октября.

Шахтер – Десна: скандальное начало второго круга УПЛ

Шахтер минимально одолел Десну в стартовом поединке 12 тура УПЛ, который открыл второй круг чемпионата Украины. Единственный мяч ударом со штрафного забил Майкон на последних минутах встречи – видео гола и обзор матча.

Матч не обошелся без судейских ляпов. Во втором тайме арбитр поединка Сергей Бойко отменил красную карточку игроку Десны, а уже через несколько минут удалил нападающего Шахтера Кайоде в довольно неоднозначном эпизоде.

Благодаря этой победе "горняки" увеличили отрыв от Динамо до 5 очков, впрочем, киевляне еще имеют игру в запасе. К слову, матч против Десны стал для Андрея Пятова 400-м в составе Шахтера.

Андрей Павелко выступил перед журналистами в Киеве

Президент ФФУ Андрей Павелко встретился с журналистами и дал ответил на ряд актуальных и местами даже не слишком приятных вопросов.

В частности, глава ФФУ отметил, что Федерация в следующем году начнет тестирование системы VAR в Украине. Впрочем, пока видеоповторы будут использовать только в отдельных матчах. Кстати, по словам Павелко, в следующем году один из поединков сборной Украины может принять Полтава.

Также Павелко отреагировал на информацию о причастности ФФУ к отмыванию средств через оффшоры, назвав подобные слухи недостоверными. Кроме того, президент ФФУ прокомментировал окончание каденции Григория Суркиса в УЕФА.

Другие топ-события дня

ГФС проверила финансовую документацию Динамо на предмет низких официальных зарплат в киевском клубе. По результатам проверки никаких нарушений не выявлено.

В чемпионате Германии Айнтрахт разбил Фортуну со счетом 7:1, а нападающий команды Лука Йович вошел в историю Бундеслиги.

В Испании сменился лидер – им стал сенсационный Алавес, который на выезде одолел Сельту. Между тем Барселона сделала официальное заявление относительно вероятного возвращения Неймара.