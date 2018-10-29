Айнтрахт уничтожил Фортуну, Лука Йович оформил пента-трик

Франкфуртский Айнтрахт отгрузил семь голов в ворота дюссельдорфской Фортуны, а серб Лука Йович вошел в историю Бундеслиги.

Все вопросы относительно победителя встречи были сняты за 14 минут первого тайма, за которые франкфуртцы отгрузили три гола в ворота соперника. На 19-й минуте после прострела Торро в собственной штрафной рукой сыграл капитан гостей Бодзек, после чего Халлер уверенно реализовал пенальти – 1:0. Через семь минут Йович удвоил преимущество хозяев, в фантастическом акробатическом прыжке замкнув прострел Костича, а на 34-й минуте серб оформил дубль, мощно пробив с линии штрафной – 3:0.

Во втором тайме Айнтрахт очень быстро закрыл все вопросы касательно возможности камбэка, уже на 50-й минуте забив четвёртый гол – это Халлер вышел один на один и оформил дубль. Дюссельдорфцы на 53-й попытались хотя бы уменьшить отставание благодаря точному удару Люкебакио, однако уже через две минуты Йович забил свой третий гол – хет-трик в Бундеслиге до этого не удавался ни одному сербу. На 69-й он оформил покер, а на 72-й вошел в историю, сделав пента-трик и став самым молодым футболистом в истории Бундеслиги, которому это удалось.

Таким образом, Айнтрахт набрал тринадцать очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице, в то время как Фортуна с пятью осталась на последней позиции.

Чемпионат Германии 2018/2019, 8-й тур

Айнтрахт – Фортуна – 7:1

Голы: Халлер, 20 (пен), 50, Йович, 27, 34, 55, 69, 72 – Люкебакио, 53