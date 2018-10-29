Фискальная служба дала оценку невысоким зарплатам в Динамо – результаты проверки

Государственная фискальная служба провела проверку официальных зарплат футболистов и тренеров киевского Динамо и не выявила нарушений в части начисления заработной платы и уплаты с нее налогов.

Офис крупных налогоплательщиков ДФС провел документальную внеплановую выездную проверку ООО ФК Динамо Киев по вопросам полноты начисления и своевременности уплаты налога на доходы.

"По результатам проверки нарушений в части начисления, удержания и уплаты налогов и сборов с заработной платы, выплаченной в пользу физических лиц, не установлено", – заявили в ДФС для Украинской Правды.

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На прошлой неделе столичный клуб обнародовал суммы уплаты налогов за 2017 год. Всего сумма уплаченных налогов Динамо составляет 85 млн гривен. Причем, налог на доходы физических лиц (НДФЛ – прим.) только 10 млн.

Единого социального взноса (ЕСВ – прим.) в Динамо было уплачено 12 млн гривен за прошлый год. Военного сбора в Динамо уплачено 830 тысяч гривен.

К примеру в официальной отчетности Шахтера за 2017/2018 год НДФЛ составляет сумму в 357 млн ​​гривен, а ЕСВ 473 млн. гривен. Военного сбора Шахтер заплатил почти на 30 млн гривен. Стоит отметить, что Шахтер и Динамо – единственные украинские клубы, которые обнародуют свою налоговую отчетность.

Отметим, что Динамо попало под контроль фискалов после того, как бывший вингер "бело-синих" Гонсалес заявил, что в клубе он получал 110 тысяч долларов в месяц, в то время как украинские СМИ утверждали, что официальная зарплата игроков и тренеров Динамо составляет менее одной тысячи долларов США в месяц.

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