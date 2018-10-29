ФФУ обвинили в выводе 1 миллиона долларов через офшоры – Павелко уже прокомментировал информацию

Президент ФФУ Андрей Павелко отреагировал на появившуюся сегодня в СМИ информацию о том, что ФФУ якобы вывела в оффшоры более миллиона долларов США.

Программа "Схемы" опубликовала сюжет с результатами расследования деятельности Федерации футбола Украины. В ходе расследования было установлено, что из бюджета ФФУ было выведено более миллиона долларов за закупку оборудования для производства травы для футбольных полей через фирму-посредника S.D.T FZE, зарегистрированной в Объединенных Арабских Эмиратах.

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Туда же якобы летал и сам президент Федерации футбола Андрей Павелко, где встречался с руководителем предприятия.

Кроме того, если верить расследованию, к коррупционным схемам может быть причастен и генеральный секретарь ФФУ Юрий Записоцкий, сообщает Радіо Свобода.

Сам Андрей Павелко во время сегодняшней встречи с журналистами прокомментировал данную информацию.

"Никаких интересов – ни личных, ни каких-либо других, ни у кого из Федерации в Эмиратах нет и быть не может. Наши сотрудники даже могут пройти детектор лжи", – сказал Павелко "Футбол 24" на встрече с журналистами в пятницу.

Президент ФФУ также продемонстрировал официальный ответ от компании Polytan от 2016 года, которая "подтвердила, что приняла правильное решение" (речь идет о том, что компания рекомендовала компании S.D.T из ОАЭ, которая закупала оборудование для производства футбольных полей для завода ФФУ Продакшн).

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Президент ФФУ отметил, что в расследовании программы "Схемы" не была показана полностью вся предоставленная информация, в частности, ответ от компании Polytan. Кроме того, Павелко также отметил, что в будущем будет продемонстрирована структура собственности, и это подтвердит, что там "нет никого из Украины".

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