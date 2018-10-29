Сборная Украины в следующем году может сыграть в Полтаве. Об этом рассказал президент ФФУ Андрей Павелко.

"Полтава в следующем году может принять матч сборной Украины", – цитирует президента федерации футбола Украины Андрея Павелко FootBoom.

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На стадионе Ворсклы в Полтаве прошла реконструкция, чтобы клуб мог играть матчи Лиги Европы на стадионе имени Бутовского. Таким образом сборная Украины также может проводить свои матчи в Полтаве, ведь стадион соответствует нормам УЕФА.

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Заметим, что сборная Украины проведет товарищеский матч против Турции 20 ноября в Днепре. Эта игра станет первой для национальной команды в этом городе за последние 9 лет.