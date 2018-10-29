Павелко: ФФУ возьмет на себя тестирование "локальной" системы VAR в УПЛ с весны

Президент ФФУ Андрей Павелко рассказал, что с весны в чемпионате Украины среди команд УПЛ появится "локальная" система VAR, которая будет работать только на отдельных матчах и поможет украинским арбитрам адаптироваться к работе в новых современных условиях.
"Мы обязаны ввести систему VAR в украинском футболе. Уверен, что без этого нам не избежать скандалов касательно работы арбитров.
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Хотя это не прямая функция ФФУ, а больше задание Премьер-лиги. Но сегодня есть несколько путей решения этого вопроса. Можно нагрузить клубы, чтобы они были обязаны оборудовать свои стадионы централизованной системой, которая очень дорогая. Многие страны приняли такую систему, но для наших клубов сегодня это будет нелегко и невовремя.
Но есть еще, назовем так, "локальная" система, которая имеет свои плюсы. Мы провели соответствующие переговоры с ФИФА и УЕФА. Мы можем начать тестировать и вводить в наш чемпионат, за небольшие деньги, эту систему. И ФФУ возьмет на себя такую нагрузку, для одного локального блока, который будет приезжать на один матч тура в день и обеспечивать подготовку арбитров, тестировать помощников арбитров, которые будут работать в этой системе.
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И наш комитет обязан на зимний период, до начала весенней части чемпионата подготовить первые матчи в тестовом режиме.
А если наши арбитры не будут работать в рамках этой системы, то существует опасность изоляции наших арбитров по привлечению их на международные матчи.
Поэтому задача федерации помочь Премьер-лиге сделать первые шаги, а затем передать в управление УПЛ, которая уже будет решать, делать ли больше таких станций, или покрывать все матчи чемпионата", – сказал он во время встречи с журналистами в пятницу .
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