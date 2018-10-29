Павелко: ФФУ возьмет на себя тестирование "локальной" системы VAR в УПЛ с весны

Президент ФФУ Андрей Павелко рассказал, что с весны в чемпионате Украины среди команд УПЛ появится "локальная" система VAR, которая будет работать только на отдельных матчах и поможет украинским арбитрам адаптироваться к работе в новых современных условиях.

"Мы обязаны ввести систему VAR в украинском футболе. Уверен, что без этого нам не избежать скандалов касательно работы арбитров.

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Хотя это не прямая функция ФФУ, а больше задание Премьер-лиги. Но сегодня есть несколько путей решения этого вопроса. Можно нагрузить клубы, чтобы они были обязаны оборудовать свои стадионы централизованной системой, которая очень дорогая. Многие страны приняли такую ​​систему, но для наших клубов сегодня это будет нелегко и невовремя.

Но есть еще, назовем так, "локальная" система, которая имеет свои плюсы. Мы провели соответствующие переговоры с ФИФА и УЕФА. Мы можем начать тестировать и вводить в наш чемпионат, за небольшие деньги, эту систему. И ФФУ возьмет на себя такую ​​нагрузку, для одного локального блока, который будет приезжать на один матч тура в день и обеспечивать подготовку арбитров, тестировать помощников арбитров, которые будут работать в этой системе.

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И наш комитет обязан на зимний период, до начала весенней части чемпионата подготовить первые матчи в тестовом режиме.

А если наши арбитры не будут работать в рамках этой системы, то существует опасность изоляции наших арбитров по привлечению их на международные матчи.

Поэтому задача федерации помочь Премьер-лиге сделать первые шаги, а затем передать в управление УПЛ, которая уже будет решать, делать ли больше таких станций, или покрывать все матчи чемпионата", – сказал он во время встречи с журналистами в пятницу .

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