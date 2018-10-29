Шахтер в меньшинстве дожал Десну благодаря голу на последних минутах

Шахтер обыграл Десну в матче 12 тура УПЛ и укрепил лидерство в турнирной таблице. Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

Матч Шахтер – Десна начался на ОСК Металлист в 19:00. После 11 туров "горняки" лидировали в турнирной таблице, опережая на 2 очка Динамо. Десна с 13 пунктами занимала 7 позицию в чемпионате. Перед матчем поздравления и специальную футболку получил Андрей Пятов, для которого этот поединок стал 400-м в составе Шахтера.

Наставник "горняков" Паулу Фонсека применил определенную ротацию, ведь уже во вторник дончан ожидает крайне важный матч Лиги чемпионов против Манчестер Сити. В стартовом составе вышли Сергей Кривцов, Богдан Бутко, Веллингтон Нем, Майкон и Кайоде. В запасе оказались Ярослав Ракицкий и Тарас Степаненко.

Шахтер – Десна – 1:0 – видео гола и обзор матча

Матч, который открывал второй круг УПЛ 2018/19, начался довольно активно. Уже на 3-й минуте после быстрой атаки Шахтера Веллингтон Нем пробивал по воротам из пределов штрафной – неточно. Десна ответила просто убийственным моментом: Картушов в центре поля обыграл Кривцова и после быстрого рейда вышел практически один на один с Пятовым. Хавбек мог пробивать сам, но решил отдать на Филиппова, который с убойной позиции не попал в ворота! К слову, в этом эпизоде ​​мог быть небольшой офсайд, который, впрочем, не был зафиксирован арбитром встречи.

После этого "горняки" серьезно взялись за дело. Удар Марлоса пришелся в руки Пасту, а вот выстрел Алана Патрика был довольно опасным, однако мяч прошел мимо ворот. Была еще одна неплохая атака, которая завершилась прострелом Бутко. Впрочем, хозяева сумели в этом эпизоде ​​выжать только угловой.

На 26-й минуте гости создали еще одну хорошую возможность – Артем Фаворов проскочил двух соперников и откатил под удар Якимиву, который пробил метров с 15-ти – мимо! В следующей атаке Исмаили прострелил на Нема однако бразилец не сумел как следует попасть по мячу и хороший момент был упущен. Через несколько минут Шахтер заработал право на перспективный штрафной, однако исполнил его неудачно – удар Патрика приняла на себя стенка.

Первый тайм так и завершился нулями на табло ОСК Металлист. "Горняки" владели преимуществом, создали несколько возможностей для взятия ворот, однако Десна как минимум дважды могла ловить Шахтер на контратаках.

Вторую половину игры, как и положено фавориту, активнее начал Шахтер. На 50-й минуте Гитченко выбил мяч после опасного прострела Марлоса со штрафного. Через несколько минут дважды пробивал Исмаили – обе попытки оказались неточными. На 57-й минуте тот же бразилец снова опасно прострелил – рядом со стойкой! Еще за 2 минуты уже Бутко не попал в ворота с острого угла. Десна в эти минуты откровенно села на свою половину поля, практически не думая о какой-либо контригре.

Интересный эпизод произошел на 62-й минуте. Сергей Бойко назначил штрафной в сторону ворот Десны и показал желтую карточку Коберидзе, у которого уже было предупреждение. Впрочем, после того, как арбитр показал игроку гостей красную карточку, через несколько мгновений Бойко изменил свое решение и выписал "горчичник" Браткову. Сам удар со штрафного парировал Паст.

А вот на 64-й минуте Бойко удалил с поля Кайоде. Нигериец получил прямую красную карточку за то, что в борьбе наступил на игрока соперника. Здесь уже арбитр матча своего решения не изменил и оставил хозяев в меньшинстве. Это решение рефери вызвало активные протесты тренерского штаба Шахтера, после чего был удален ассистент Паулу Фонсеки Нуну Кампуш.

Шахтер продолжал атаковать, однако черниговцам в численном большинстве стало защищаться несколько легче. Впрочем, периодически подопечные Рябоконя не брезговали маленькими футбольными хитростями – где-то откровенной игрой на отбой и затягиванием времени. На 86-й минуте Десна снова выбежала в хорошую контратаку. Картушов вывел Хлебаса на ворота Пятова, однако удар экс-динамовца сумел заблокировать Кривцов.

Однако "горняки" все же сумели вырвать победу. Мораес заработал штрафной, который шикарно исполнил Майкон. 1:0 – тяжелая победа Шахтера. Команда Паулу Фонсеки набрала 31 очко и пока что увеличила отрыв от Динамо до 5 пунктов. У Десны осталось 13 очков и 7 позиция.

УПЛ 2018/19, 12 тур

Шахтер – Десна – 1:0

Гол: Майкон, 88

Удаление: Кайоде, 64