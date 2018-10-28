Головні новини футболу 19 жовтня: Шахтар у скандальному матчі дотиснув Десну, сенсаційний лідер в чемпіонаті Іспанії

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 19 жовтня.

Шахтар – Десна: скандальний початок другого кола УПЛ

Шахтар мінімально здолав Десну в стартовому поєдинку 12 туру УПЛ, який відкрив друге коло чемпіонату України. Єдиний м'яч ударом зі штрафного забив Майкон на останніх хвилинах зустрічі – відео гола та огляд матчу.

Матч не обійшовся без суддівських ляпів. У другому таймі арбітр поєдинку Сергій Бойко відмінив червону картку гравцю Десни, а вже за кілька хвилин вилучив нападника Шахтаря Кайоде у доволі неоднозначному епізоді.

Завдяки цій перемозі "гірники" збільшили відрив від Динамо до 5 очок, втім, кияни ще мають гру в запасі. До слова, матч проти Десни став для Андрія Пятова 400-м у складі Шахтаря.

Андрій Павелко виступив перед журналістами у Києві

Президент ФФУ Андрій Павелко зустрівся з журналістами та дав відповів на деякі актуальні та місцями навіть не надто приємні запитання.

Зокрема, очільник ФФУ зазначив, що Федерація наступного року розпочне тестування системи VAR в Україні. Втім, поки що відеоповтори використовуватимуть лише у окремих матчах. До речі, за словами Павелка, наступного року один з поєдинків збірної України може прийняти Полтава.

Також Павелко відреагував на інформацію про причетність ФФУ до відмивання коштів через офшори, назвавши подібні чутки недостовірними. Крім того, президент ФФУ прокоментував закінчення каденції Григорія Суркіса в УЄФА.

Інші топ-події дня

ДФС перевірила фінансову документацію Динамо на предмет низьких офіційних зарплат у київському клубі. За результатами перевірки жодних порушень не виявлено.

В чемпіонаті Німеччини Айнтрахт Франкфурт розбив Фортуну з рахунком 7:1, а нападник команди Лука Йовіч увійшов в історію Бундесліги.

В Іспанії змінився лідер – ним став сенсаційний Алавес, який на виїзді здолав Сельту. Тим часом Барселона зробила офіційну заяву щодо ймовірного повернення Неймара.