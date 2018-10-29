Шахтер – Десна: Кайоде получил спорную красную карточку – перед этим Бойко отменил удаление игрока гостей

Арбитр матча 12 тура УПЛ Шахтер – Десна Сергей Бойко показал довольно противоречивую красную карточку нападающему "горняков" Оларенваджу Кайоде.

Нападающий Шахтера Оларенваджу Кайоде получил красную карточку в поединке 12 тура УПЛ против Десны.

Шахтер в меньшинстве дожал Десну благодаря голу на последних минутах

Форвард в борьбе с соперником наступил на него, после чего арбитр поединка Сергей Бойко показал нигерийцу прямую красную карточку. Интересно, что за 2 минуты до этого Бойко удалил игрока Десны Коберидзе, однако изменил свое решение и оставил футболиста гостей на поле.

К слову, Шахтер, несмотря на игру в меньшинстве, сумел одержать минимальную победу благодаря голу Майкона на последних минутах.

Шахтер – Десна – 1:0 – видео гола и обзор матча