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Шахтер – Десна: Кайоде получил спорную красную карточку – перед этим Бойко отменил удаление игрока гостей

19 октября 21:45 358 Читати українською
Шахтер – Десна: Кайоде получил спорную красную карточку – перед этим Бойко отменил удаление игрока гостей
Оларенваджу Кайоде / фото: ФК Шахтер

Арбитр матча 12 тура УПЛ Шахтер – Десна Сергей Бойко показал довольно противоречивую красную карточку нападающему "горняков" Оларенваджу Кайоде.

Нападающий Шахтера Оларенваджу Кайоде получил красную карточку в поединке 12 тура УПЛ против Десны.

Шахтер в меньшинстве дожал Десну благодаря голу на последних минутах

Форвард в борьбе с соперником наступил на него, после чего арбитр поединка Сергей Бойко показал нигерийцу прямую красную карточку. Интересно, что за 2 минуты до этого Бойко удалил игрока Десны Коберидзе, однако изменил свое решение и оставил футболиста гостей на поле.

К слову, Шахтер, несмотря на игру в меньшинстве, сумел одержать минимальную победу благодаря голу Майкона на последних минутах.

Шахтер – Десна – 1:0 – видео гола и обзор матча

Источник: каналы Футбол 1/ Футбол 2
Украина12 тур

Шахтер - Десна: Пятница 19 октября 2018

Шахтер
Матч окончен
1 : 0
Десна
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