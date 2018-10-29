Алавес минимально победил Сельту и возглавил турнирную таблицу Примеры

Алавес в матче-открытии 9-го тура испанской Примеры переиграл Сельту благодаря голу Томаса Пины.

Сельта была гораздо активнее, больше и острее била и вполне могла забить несколько голов ещё в первом тайме – так, на 11-й Буффаль прошел двух защитников и пробил в сантиметрах от перекладины, на 15-й удар его после подачи с углового парировал голкипер, а 35-й Софьян робил мимо правой штанги. Впрочем, Алавес также старался отвечать – и лучший шанс для того, чтобы отличиться, был у Мануеля Гарсии, который на 22-й минуте пробил чуть мимо левого угла ворот. Тем не менее, хозяева поля выглядели более уверенно.

Казалось, что на 54-й минуте Сельта таки реализует своё преимущество, однако Аспас со штрафного попал в штангу, а на 58-й команда вообще начала гореть. Алавес разыграл простенькую комбинацию: подача в штрафную, скидка Лагуардии на линию вратарской и замыкание от Томаса Пины – 0:1. После этого началась настоящая перестрелка: сначала Пачеко парировал классный удар Буффаля в левый угол, а затем Альварес перевёл мяч в штангу после выстрела Ибаи Гомеса. На 72-й Сельта могла отыграться, однако голкипер Алавеса был на явном кураже, вытянув из самой девятки удар Браиса Мендеса. В дальнейшем гостям удалось успокоить и умело засушить игру, завершив её собственной победой.

Таким образом, Алавес набрал семнадцать очков и возглавил турнирную таблицу испанской Ла Лиги, в то время как Сельта с десятью осталась на десятой позиции

Чемпионат Испании, 9-й тур

Сельта – Алавес – 0:1

Гол: Пина, 58