Павелко: Григорий Суркис нигде не говорил о желании продолжать работать в УЕФА

Президент ФФУ Андрей Павелко прокомментировал окончание каденции Григория Суркиса как члена исполкома УЕФА, полномочия которого, как и еще семи членов исполкома УЕФА, завершаются в феврале 2019 года.

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Павелко отметил, что Григорий Суркис не декларировал свое желание дальше работать в УЕФА, для чего он должен иметь определенный официальный статус в ФФУ. А исполком федерации в марте 2018 года проголосовал за выдвижение кандидатуры Павелко в члены исполкома УЕФА.

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"Опыт и история Григория Суркиса в украинском футболе оставила большой отпечаток в моем сердце. Я буду всегда помнить и ценить наше общение и поддержку друг друга.

Уверен, что если бы была его официальная позиция, что он хочет дальше себя видеть в УЕФА, мы бы это увидели и услышали. Я не видел ни одного интервью, в Федерацию футбола Украины ни разу никто не обращался с официальным предложением от него или его представителей, чтобы выдвинуть его в УЕФА.

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Действительно, на одном из исполкомов ФФУ было предложено провести рейтинговое голосование, чтобы не говорили потом, что не были рассмотрены все возможные кандидатуры. Это было в начале марта. Я вышел при этом на голосование, сказал, что не буду ограничивать кого-то в каких-то желаниях. Была дискуссия, после которой исполком официально, с результатом 33:0, проголосовал за выдвижение одной кандидатуры – вашего покорного слуги.

Все документы (в УЕФА) предоставлены вовремя, никем они не были обжалованы, никто не предлагал какого-то переголосования, пересмотра этого вопроса. Насколько я знаю, уже прошло дедлайн по возможности изменения этого решения.

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Но я снова скажу, что как и в самом спорте, особенно важно ценить опыт и знания людей, которые достигали успехов в своем направлении. Я готов и дальше, ради украинского футбола, ценить и воспринимать те знания и опыт, которые есть у Григория Михайловича Суркиса. И готов также с ним дальше идти для развития украинского футбола. Не вижу никаких обид, злости или каких двойных трактовок. Я искренне это говорю", – сказал Павелко во время встречи с журналистами в пятницу, отвечая на вопрос корреспондента Футбол 24.