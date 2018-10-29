Форвард Айнтрахта Йович стал самым молодым автором пента-трика в истории Бундеслиги

Нападающий Айтрахта Лука Йович оформил пента-трик в ворота Фортуны и стал самым молодым игроком в истории Бундеслиги, кому это удавалось.

В матче 8 тура Бундеслиги Айнтрахт дома принимал Фортуну. Клуб из Франкфурта-на-Майне уничтожил соперника со счетом 7:1, а главным героем стал сербский форвард Лука Йович.

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Футболист стал самым молодым в истории Бундеслиги, кому удалось оформить пента-трик. На момент достижения сербу 20 лет и 300 дней.

Айнтрахт после 8 туров поднялся на 6 место и набрал 13 очков, но у Баварии еще матч в запасе. Мюнхенцы на выезде сыграют против Вольфсбурга.

Айнтрахт уничтожил Фортуну, Лука Йович оформил пента-трик