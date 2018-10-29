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Форвард Айнтрахта Йович стал самым молодым автором пента-трика в истории Бундеслиги

19 октября 23:41 269 Читати українською
Форвард Айнтрахта Йович стал самым молодым автором пента-трика в истории Бундеслиги
Лука Йович / соцсети

Нападающий Айтрахта Лука Йович оформил пента-трик в ворота Фортуны и стал самым молодым игроком в истории Бундеслиги, кому это удавалось.

В матче 8 тура Бундеслиги Айнтрахт дома принимал Фортуну. Клуб из Франкфурта-на-Майне уничтожил соперника со счетом 7:1, а главным героем стал сербский форвард Лука Йович.

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Футболист стал самым молодым в истории Бундеслиги, кому удалось оформить пента-трик. На момент достижения сербу 20 лет и 300 дней.

Айнтрахт после 8 туров поднялся на 6 место и набрал 13 очков, но у Баварии еще матч в запасе. Мюнхенцы на выезде сыграют против Вольфсбурга.

Айнтрахт уничтожил Фортуну, Лука Йович оформил пента-трик

Германия8 турКомерцбанк-арена (Франкфурт-на-Майне)

Айнтрахт Франкфурт - Фортуна: Пятница 19 октября 2018

Айнтрахт Франкфурт
Матч окончен
7 : 1
Фортуна
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Франция Главное Рекорды Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт Фортуна Фортуна Лука Йович Лука Йович Айнтрахт Франкфурт - Фортуна
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