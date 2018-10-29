Шахтер – Десна: Пятов провел юбилейный матч за "горняков" в особенной форме

Голкипер Шахтера Андрей Пятов попал в стартовый состав "горняков" на матч чемпионата Украины против Десны.

Матч 12 тура чемпионата Украины против Десны станет для голкипера Шахтера Андрея Пятова 400-м в футболке "горняков". Шахтер сделал специальную форму для вратаря в честь юбилейного матча.

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Пятов перешел в Шахтер в 2007 году из полтавской Ворсклы. Матч против Десны станет также 250-м для голкипера в чемпионате Украины.

Матч Шахтер - Десна начнется в Харькове на ОСК Металлист в 19:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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Напомним, после 11 туров Шахтер лидирует в турнирной таблице. У подопечных Паулу Фонсеки 28 очков, на 2 меньше у Динамо. Десна занимает 7 место (13 пунктов).