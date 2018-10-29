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Барселона сделала официальное заявление относительно возможного трансфера Неймара

19 октября 15:20 1385 Читати українською
Барселона сделала официальное заявление относительно возможного трансфера Неймара

Вице-президент Барселоны Жорди Кардонер прокомментировал на каталонском радио слухи о возможном возвращении Неймара, который перебрался в ПСЖ летом 2017 года.

"Руководство Барселоны никогда не рассматривало возможности возвращения Неймара. Сейчас на этот вопрос очень сложно дать конкретный ответ, ведь никто реально не оценивал такой вариант развития событий", – сказал Кардонер.

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Кроме этого, вице-президент Барселоны отметил, что ситуация Неймара существенно отличается от тех случаев, когда каталонский клуб возвращал своих бывших игроков.

"Неймар сам принял решение покинуть наш клуб. Это не тот случай, когда мы хотим вернуть футболиста, у которого ранее не поверили. Если он реально выразит желание вернуться, то руководство клуба обсудит эту перспективу", – добавил Кардонер.

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Пари Сен-Жермен Пари Сен-Жермен Испания Барселона Барселона Неймар Неймар
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