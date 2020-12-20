Главные новости футбола 19 декабря: Ребров может сменить клуб, Месси повторил рекорд Пеле, голепад от Ливерпуля
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 19 декабря.
Украина
Днепр проиграл в CAS дело Эжидио. Украинский клуб пытался получить финансовую компенсацию (1 млн долларов США) от своего экс-футболиста за нарушение условий контракта, но суд принял решение не в пользу Днепра.
Артем Беседин снова может играть в официальных матчах – форвард Динамо отбыл годичную дисквалификацию за положительный допинг-тест.
Шахтер готов отпустить Тайсона уже в январе, убеждают бразильские СМИ.
Наши за рубежом
Сергей Ребров может покинуть Ференцварош в ближайшие дни. СМИ сообщило, что украинский тренер получил несколько выгодных предложений. К слову, Ференцварош выиграл последний матч года – Игорь Харатин отметился голом.
Юрий Вернидуб сформировал тренерский штаб в Шерифе. Экс-наставник Зари и солигорского Шахтера будет работать с проверенными ассистентами.
Агент Александра Зинченко отреагировал на слухи об интересе к украинцу в России. Накануне в британских СМИ появилась информация, что 24-летний универсал может сменить клуб.
Мир
Лионель Месси повторил рекорд Пеле, но Барселона снова потеряла очки и прервала победную серию.
Ливерпуль забил 7 голов Кристал Пэлас и встретит Рождество лидером АПЛ. Арсенал снова проиграл, а Манчестер Сити набрал важные 3 очка. Ювентус легко разгромил Парму – Криштиану Роналду забил дважды.
Бавария вырвала победу у Байера и возглавила Бундеслигу. Решающий дубль в активе Роберта Левандовски – лучшего игрока 2020 года по версии FIFA.
Лоран Блан возглавил новую команду после 4-летнего перерыва в тренерской карьере.