В рамках субботней программы 13-го тура Серии А Верона и Фиорентина не выявили сильнейшего. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2020/21, 13-й тур

Фиорентина – Верона – 1:1

Голы: Влахович, 19 (пен) – Велозу, 6 (пен)

Сампдория – Кротоне – начало в 19:00

Парма – Ювентус – начало в 21:45

Программу дня в итальянской Серии А открывал поединок Фиорентина – Верона. Уже на 3-й минуте матча арбитр назначил одиннадцатиметровый за фол в штрафной – Велозу не упустил этот шанс и вывел гостей вперед. На 19-й рефери назначил еще один пенальти, но на этот раз в пользу "фиалок" – Влахович без особых проблем сравнял счет. Более достойных внимания моментов в первом тайме не произошло, и команды ушли на перерыв при ничейном счете.

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Во втором тайме соперники стали больше атаковать, однако остроты в игру это не прибавило. "Фиалки" чуть больше владели мячом, но по точности ударов опережала Верона. До конца матча команды не создали ни одного по-настоящему опасного момента, и финальный свисток зафиксировал боевую ничью – 1:1.

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