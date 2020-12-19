Украинский специалист будет полагаться на проверенных бойцов.

Новоназначенный тренер Шерифа Юрий Вернидуб сформирует тренерский штаб из специалистов, с которыми работал в солигорском Шахтере.

Вернидуб признался, у какого топ-тренера хотел бы пройти стажировку – выбор откровенно удивил

Ассистентом Вернидуба станет Дмитрий Кара-Мустафа, тренером вратарей – Александр Ногин, тренером по физподготовке – Игорь Фокин, а тренером-аналитиком – Валерий Михайленко, сообщает издание Meta Ratings.

Напомним, 54-летний наставник приступит к работе с командой в январе, когда она выйдет из отпуска.

После 20 туров Шериф лидирует в чемпионате Молдовы, имея в активе 55 очков.

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