Вернидуб определился с тренерским штабом в Шерифе
Украинский специалист будет полагаться на проверенных бойцов.
Новоназначенный тренер Шерифа Юрий Вернидуб сформирует тренерский штаб из специалистов, с которыми работал в солигорском Шахтере.
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Ассистентом Вернидуба станет Дмитрий Кара-Мустафа, тренером вратарей – Александр Ногин, тренером по физподготовке – Игорь Фокин, а тренером-аналитиком – Валерий Михайленко, сообщает издание Meta Ratings.
Напомним, 54-летний наставник приступит к работе с командой в январе, когда она выйдет из отпуска.
После 20 туров Шериф лидирует в чемпионате Молдовы, имея в активе 55 очков.
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