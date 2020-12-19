Чемпионат Венгрии, 16 тур

Ференцварош – Будафок – 2:1

Голы: Ловренчич, 56, Харатин, 62 (пен) – Жори, 75

Ференцварош, который в последний раз терял очки еще 31 октября, принимал Будафок. На момент начала игры действующий чемпион уверенно возглавлял турнирную таблицу, опережая Фехервар на 6 пунктов с двумя матчами в запасе. Команда Сергея Реброва выиграла 6 матчей подряд и была настроена завершить 2020 год на мажорной ноте. За несколько часов до поединка появилась информация, что эта игра может стать последней для Реброва. Украинский тренер якобы получил привлекательные варианты продолжения карьеры и может покинуть венгерский клуб, который привел к двум чемпионским титулам и первому за 25 лет групповому турниру ЛЧ.

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В стартовом составе "Фради" вышел Игорь Харатин, а вот Александр Зубков остался на скамейке запасных. Именно Харатин стал автором второго забитого мяча своей команды, реализовав пенальти. Это 5-й гол 25-летнего хавбека в сезоне в рамках всех турниров, при этом он забивает с пенальти во втором матче подряд. К слову, первый гол "Фради" в ворота Будафока забил капитан Герге Ловренчич.

Александр Зубков появился на поле на 67 минуте. Вскоре после этого гости сократили отставание в счете, но это был последний гол в матче. Ференцварош набрал 38 очков и идет на рождественский перерыв лидером – 9 пунктов преимущества над Фехерваром и игра в запасе. Следующий поединок "Фради" проведет только в конце января.

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Видео гола Игоря Харатина: