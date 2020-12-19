Футбольный агент Алан Прудников, который представляет интересы украинского полузащитника Манчестер Сити Александра Зинченко, высказался относительно слухов о трансфере своего подопечного в чемпионат России.

"Интерес к Саше из РПЛ? Это слухи, не вижу смысла их комментировать", – сказал Прудников в комментарии изданию Sport24.

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Напомним, накануне в СМИ появилась информация о возможном уходе Зинченко из Манчестер Сити. Наставник "горожан" Хосеп Гвардиола заявил Александру, что тот может остаться в команде и попытаться вернуть себе место в основном составе, но никаких гарантий украинцу не дает, поскольку его игра пока не соответствует требованиям тренера.

Свой интерес к футболисту уже проявили представители Премьер-лиги – Лестер, Саутгемптон, Вест Хэм и Вулверхэмптон. Также за Зинченко следят клубы из России, Италии, Испании и Германии.

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