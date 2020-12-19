Ливерпуль эффектно победил Кристал Пэлас и закрепился на вершине АПЛ – Салах оформил дубль за 3 минуты, бенефис Фирмино
В рамках субботней программы 14-го тура АПЛ Ливерпуль на выезде не оставил шансов Кристал Пэлас. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".
Чемпионат Англии 2020/21, 14-й тур
Кристал Пэлас – Ливерпуль – 0:7
Голы: Минамино, 3, Мане, 35, Фирмино, 44, 68, Хендерсон, 52, Салах, 81, 84
Саутгемптон – Манчестер Сити – начало в 17:00
Эвертон – Арсенал – начало в 19:30
Ньюкасл – Фулхэм – начало в 22:00
Кристал Пэлас в родных стенах принимал Ливерпуль. "Скаузерам" удалось забить быстрый гол – на 3-й минуте Минамино замкнул прострел Мане в штрафную. После этого "орлы" имели несколько шансов сравнять счет, однако не воспользовались ими, и на 35-й Мане наказал их за расточительность – 0:2. Под занавес тайма Робертсон на левом фланге отдал длинную ювелирную передачу на Фирмино, который из пределов штрафной пробил в правый нижний угол ворот – 0:3.
Агент Зинченко прокомментировал интерес к полузащитнику сборной Украины со стороны российских клубов
Во втором тайме мерсисайдцы даже не думали останавливаться и на 52-й Хендерсон положил еще один. Чуть позже, на 68-й, Салах отдал прекрасную разрезную в штрафную на Фирмино, который хладнокровно отправил мяч в сетку – 0:5. После этого защита "орлов" окончательно капитулировала и под занавес встречи дубль успел оформить Салах – для этого ему понадобилось всего три минуты. В конце концов, финальный свисток зафиксировал крупную победу Ливерпуля – 0:7.
Благодаря этой победе "скаузеры" с 31-м очком закрепились на первом месте турнирной таблицы и опережают "шпор" на 6 зачетных баллов (у подопечных Жозе Моуринью в запасе одна игра), а Кристал Пэлас с 18-ю пунктами остался на 12-й строчке первенства.