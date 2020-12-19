Чемпионат Англии 2020/21, 14-й тур

Кристал Пэлас – Ливерпуль – 0:7

Голы: Минамино, 3, Мане, 35, Фирмино, 44, 68, Хендерсон, 52, Салах, 81, 84

Саутгемптон – Манчестер Сити – начало в 17:00

Эвертон – Арсенал – начало в 19:30

Ньюкасл – Фулхэм – начало в 22:00

Кристал Пэлас в родных стенах принимал Ливерпуль. "Скаузерам" удалось забить быстрый гол – на 3-й минуте Минамино замкнул прострел Мане в штрафную. После этого "орлы" имели несколько шансов сравнять счет, однако не воспользовались ими, и на 35-й Мане наказал их за расточительность – 0:2. Под занавес тайма Робертсон на левом фланге отдал длинную ювелирную передачу на Фирмино, который из пределов штрафной пробил в правый нижний угол ворот – 0:3.

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Во втором тайме мерсисайдцы даже не думали останавливаться и на 52-й Хендерсон положил еще один. Чуть позже, на 68-й, Салах отдал прекрасную разрезную в штрафную на Фирмино, который хладнокровно отправил мяч в сетку – 0:5. После этого защита "орлов" окончательно капитулировала и под занавес встречи дубль успел оформить Салах – для этого ему понадобилось всего три минуты. В конце концов, финальный свисток зафиксировал крупную победу Ливерпуля – 0:7.

Благодаря этой победе "скаузеры" с 31-м очком закрепились на первом месте турнирной таблицы и опережают "шпор" на 6 зачетных баллов (у подопечных Жозе Моуринью в запасе одна игра), а Кристал Пэлас с 18-ю пунктами остался на 12-й строчке первенства.

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