Ливерпуль камня на камне не оставил от Кристал Пэлас в рамках 14-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Кристал Пэлас – Ливерпуль.

Уже на 3 минуте Минамино открыл счет в матче, забив свой первый гол за Ливерпуль в АПЛ. Мане и Фирмино еще до перерыва сделали преимущество разгромным. Во второй половине Хендерсон продолжил добивать Кристал Пэлас. А Салах после выхода на замену сначала ассистировал Фирмино, а затем оформил дубль.

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Интересно, что выездная победа над "орлами" стала крупнейшей для Ливерпуля за всю историю. Кроме того, "красные" разбили соперника с перевесом в 7 мячей впервые с 1989 года – тогда также пострадал Кристал Пэлас (9:0).

Отметим, что разгромная победа Ливерпуля позволила подопечным Клоппа закрепиться на первой строчке с 31 очком. Кристал Пэлас с 18 пунктами в активе остался двенадцатым.

Ливерпуль эффектно победил Кристал Пэлас и закрепился на вершине АПЛ – Салах оформил дубль за 3 минуты, бенефис Фирмино