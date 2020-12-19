Титулованный специалист официально стал главным тренером Аль-Райяна. Его ассистентом будет Франк Пасси, сообщает пресс-служба катарского клуба.

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Добавим, что 8-кратный чемпион "Лиги звезд" сейчас располагается на 6-м месте в турнирной таблице, всего в лиге принимают участие 12 коллективов. Только вчера Аль-Райян открыл новый стадион, на котором также будут проводиться матчи ЧМ-2022.

Напомним, Лоран Блан начал тренерскую карьеру в Бордо в 2007 году, с которым стал чемпионом Франции в сезоне 2008/09. С 2010 по 2012 год работал со сборной Франции. Последним клубом Блана был ПСЖ, который он покинул в 2016-м – с парижанами тренер выигрывал Лигу 1 три года подряд.

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