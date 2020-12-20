Україна

Дніпро програв у CAS справу Ежідіо. Український клуб намагався отримати фінансову компенсацію (1 млн доларів США) від свого екс-футболіста за порушення умов контракту, але суд ухвалив рішення не на користь Дніпра.

Артем Бєсєдін знову може грати в офіційних матчах – форвард Динамо відбув річну дискваліфікацію за позитивний допінг-тест.

Шахтар готовий відпустити Тайсона вже у січні, переконують бразильські ЗМІ.

Наші за кордоном

Сергій Ребров може покинути Ференцварош найближчими днями. ЗМІ повідомив, що український тренер отримав кілька вигідних пропозицій. До слова, Ференцварош виграв останній матч року – Ігор Харатін відзначився голом.

Юрій Вернидуб сформував тренерський штаб у Шерифі. Екс-наставник Зорі та солігорського Шахтаря працюватиме з перевіреними асистентами.

Агент Олександра Зінченка відреагував на чутки про інтерес до українця в Росії. Напередодні у британських ЗМІ з'явилася інформація, що 24-річний універсал може змінити клуб.

Світ

Ліонель Мессі повторив рекорд Пеле, але Барселона знову втратила очки та перервала переможну серію.

Ліверпуль забив 7 голів Крістал Пелас та зустріне Різдво лідером АПЛ. Арсенал знову програв, а Манчестер Сіті набрав важливі 3 очки. Ювентус легко розгромив Парму – Кріштіану Роналду забив двічі.

Баварія вирвала перемогу в Байєра і очолила Бундеслігу. Вирішальний дубль в активі Роберта Лєвандовскі – найкращого гравця 2020 року за версією FIFA.

Лоран Блан очолив нову команду після 4-річної перерви в тренерській кар'єрі.