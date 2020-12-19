CAS удовлетворил иск Палмейраса по поводу переходу Ежидио из Днепра.

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Украинский клуб пытался получить финансовую компенсацию от своего экс-футболиста за нарушение условий контракта. Днепряне требовали 1 млн долларов и ФИФА обязал бразильцев выплатить эту сумму. Палмейрас обратился в CAS, который принял решение в пользу бразильского клуба, сообщает издание FolhaGo.

Напомним, в составе днепрян Ежидио пробыл всего 3 месяца, после чего разорвал контракт с клубом из-за невыплаты заработной платы и присоединился к Палмейрасу. Хотя генеральный директор Днепра Андрей Стеценко ранее сообщал, что с футболистом рассчитались перед расторжением соглашения.

К слову, Днепр прекратил существование как профессиональный клуб, но сохранился как юридическое лицо.

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