Днепр проиграл в CAS дело в отношении перехода Ежидио в Палмейрас
Спортивный арбитражный суд в Лозанне принял сторону бразильского клуба.
CAS удовлетворил иск Палмейраса по поводу переходу Ежидио из Днепра.
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Украинский клуб пытался получить финансовую компенсацию от своего экс-футболиста за нарушение условий контракта. Днепряне требовали 1 млн долларов и ФИФА обязал бразильцев выплатить эту сумму. Палмейрас обратился в CAS, который принял решение в пользу бразильского клуба, сообщает издание FolhaGo.
Напомним, в составе днепрян Ежидио пробыл всего 3 месяца, после чего разорвал контракт с клубом из-за невыплаты заработной платы и присоединился к Палмейрасу. Хотя генеральный директор Днепра Андрей Стеценко ранее сообщал, что с футболистом рассчитались перед расторжением соглашения.
К слову, Днепр прекратил существование как профессиональный клуб, но сохранился как юридическое лицо.
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