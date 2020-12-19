Третий подряд домашний поединок Месси и компании. Каталонцы стремились продолжить победную серию, которая длилась 4 матча подряд на Камп Ноу в чемпионате Испании. Соперник на бумаге позволял. "Летучие мыши" набрали лишь 2 очка за этот же промежуток выездных поединков. Матч, как и онлайн-трансляция Барселона – Валенсия на "Футбол 24", стартовал в 17:15. Последняя дуэль этих команд завершилась поражением фаворита, но было это на чужой Месталье. "Лос чес" в родных стенах обычно выглядят значительно более грозными.

Барселона – Валенсия: онлайн-трансляция матча

Пока команда Кумана плела кружева своих хитроумных комбинаций, гости быстро сподобились на первый удар Гедеша, который венчал быстрый контрвыпад левым флангом. Из почти 80% контроля Барса (при 62% точности передач Валенсия) не выжала ни одной попытки удара в стартовые 20 минут. Дальний выстрел Месси успешно заблокирован, а потом настоящая трагикомедия случилась в штрафной хозяев. Дважды подряд парочки игроков Валенсии помешали друг другу пробить. Особенно "поразил" россиянин Черышев, который набежал на своего партнера Гаю и облегчил дело Тер Штегену - быть бы расстрелу, а так даже без углового.

Перехват в высоком прессинге, и Солер едва не прошил немецкого вратаря ударом издалека. Не беда, отличился Карлос ассистом. После его подачи с углового Муктар Диакаби без помех пробил из пределов вратарской. Фантастическая преимущество Валенсии во всем, кроме контроля, где только 25%, но: 6:1 по ударам, 2:0 по попаданиям. Первый острый момент Барселона создала аж на 33 минуте. Коутиньо разогнал быструю контратаку (!), но Гризманн не смог под углом пробить мимо голкипера. Брейтуэйт требовал пенальти, но больше похоже было на то, что это незаметный датчанин на нервах нарушал правила.

No player has ever scored more than 6️⃣4️⃣3️⃣ goals for a single club.



Messi is one goal away from breaking Pele’s record.



pic.twitter.com/YQU26aaydB — Goal (@goal) December 19, 2020

Отбор в исполнении Барсы - это что-то с чем-то. Просто наблюдают каталонцы, как в несколько пасов проходит быстрая контратака, в финале которой Черышев в падении подает, а Макси Гомес в упор расстреливает - Тер Штеген вытягивает весь первый тайм. Ну, а потом мгновенное наказание. Гайя сконфузился, слегка положив руку на плечо Гризманн, который уже отпускал мяч в пользу голкипера. Судья сначала выписал красную капитану Валенсии, но потом после консультаций с VAR поменял решение на желтую. Месси не реализовал пенальти - Доменек парировал. Однако в продолжении атаки Лео таки догнал Пеле по голам в одном клубе (по 643, бразилец забил столько за Сантос). Аргентинец головой вколотил мяч после подачи Альбы на добивании.

Gol de Messi Min.48

F.C. Barcelona 1-1 Valencia



Messi iguala el récord de Pelé como máximo goleador con un mismo club con 6️⃣4️⃣3️⃣ Goles. #Barça pic.twitter.com/2Pp4olD3I5 — Pol Muñoz (@Polmb17) December 19, 2020

Черышев загубил очередной убийственный момент, неудачно пробив с нескольких метров, и снова наказание не замедлилось. Уругвайский центрбек Барселоны Араухо эффектными боковыми ножницами расстрелял ворота гостей. Брейтуэйт замыкал нацеленную подачу, но Доменек не дал себя пробить в ближнем бою. Резкий проход правым краем, трещит оборона каталонцев, но держится минимальное преимущество в счете. Вот это да! Гайя, которого арбитр удалил сегодня до вмешательства VAR, продрался в штрафную и выдал на грань вратарской, где Макси Гомес сыграл на опережение.

Воспитанники Барсы Педри и Мингуэса сыграли роль статистов в этой голевой атаке. Последний решил исправиться дальним выстрелом, но Доменек потянул. Град ударов каталонцев, которые вышли вперед по этому показателю (18:12 целом, 8:4 в створ).