Центральным матчем европейского уикенда, безусловно, была встреча между Байером и Баварией в Леверкузене. "Фармацевты" лидировали в турнирной таблице Бундеслиги с одним очком отрыва от "рекордмайстера" – и могли продержаться на вершине до 2-го января, ведь 13-й тур является последним для Германии в этом году.

Петер Бос перед этим поединком имел переполненный лазарет и не мог рассчитывать на братьев Бендеров, Арангиса, Паласиоса, Паулинью и Ариаса. У Ханса-Дитера Флика из серьёзных потерь можно было отметить лишь Горетцку – а вот Киммих вернулся в заявку впервые после травмы, полученной в октябре. Правда, тренерский штаб мюнхенцев решил придержать Йозуа в запасе. Там же остались Павар и Дуглас Коста.

Бавария, конечно же, считалась фаворитом пары, но в первые 40 минут мюнхенцев было просто не узнать. Байер сразу со стартовым свистком захватил инициативу, смело комбинируя на чужой половине поля и агрессивно прессингуя. На 13-й минуте случился и первый удар – это Амири пробил с рикошетом с линии полукруга вместо передачи на обострение. Казалось, что Надим запорол атаку, но этим выстрелом он заработал угловой – а после его розыгрыша Амири исполнил подачу на левый угол штрафной. Там мяча ожидал Шик, который с лёту мощно пробил под ближнюю штангу. 1:0! Нойер даже не двигался.

После этого проблемы Баварии стали еще более очевидными. В первой половине первого тайма точность передач гостей держалась на критически низком уровне (65%), а Байер при этом держал мяч около 60% игрового времени. Правда, на 21-й минуте мюнхенцы могли наказать хозяев за секундную расконцентрацию: Дэвис получил разрезной пас на левый край штрафной и выкатил прострел в центр, но Алаба по мячу не попал, а у Левандовски при ударе мяч срезался – это был единственный момент Баварии до последних минут перед перерывом.

Байер же создал целую серию опасных эпизодов. На 20-й минуте классный дальний удар Шика парировал Нойер, выстрелу Диаби с края штрафной на 22-й не хватило точности, а на 28-й Диаби и Шик получили заброс из глубины и вышли в контратаку 2-в-1 – Патрик завершил её ударом под Нойером, но гол отменили из-за минимального офсайда. Ещё через две минуты VAR вступился за Мюнхен, не назначив пенальти после выстрела Диаби с линии штрафной в руку Зюле (Никлас слегка задел мяч при падении – это не пенальти). Ко всем проблемам Флика добавилась ещё и травма Комана – его на 32-й минуте сменил Сане.

В последней трети первого тайма Байер продолжал контролировать ход встречи, но Бавария стала больше работать с мячом. Никакой выгоды от этой работы не возникало, ведь мюнхенцы проваливались в завершающей фазе атак. Впрочем, Леверкузен также перестал обострять.

Казалось, что свисток на перерыв зафиксирует счёт 1:0 в пользу хозяев, однако на 43-й минуте они сами выстрелили себе в ногу: Таспоба обрезался при выходе из обороны, а мюнхенцы наказали контрвыпадом и подачей с правого фланга – Градецки и Та пролетели мимо мяча (при этом столкнувшись), а Левандовски замкнул в пустые ворота. 1:1. Именно с этими цифрами на табло команды ушли отдыхать.

Второй тайм оба тренера начали без замен. Бавария прогнозируемо подняла темп и пошла вперёд, но в стартовые 20 минут ничего интереснее ряда кроссов в штрафную мюнхенцы не создали – а Градецки вместе с защитниками уже не ошибались. Несколько перспективных вбеганий было у Дэвиса, но к обострению дело так и не дошло. Байер постепенно привык к такому футболу, выровнял ход встречи и даже провёл несколько классных контратак. Правда, до моментов дело также не дошло – в первой половине второго тайма "фармацевты" имели только дальний выстрел Амири по центру (без проблем для Нойера) и заблокированный удар Диаби.

Середина второго тайма оказалась скучной. Обе команды работали очень осторожно, стараясь подловить соперника на контратаке через фланги, а в целом на поле шла сложная тактическая борьба. Ханс-Дитер Флик пытался развеять её выходом на поле Киммиха и Мусиала, а Петр Бос вместо Бейли выпустил Демирбая – интереснее от этого не стало.

Впрочем, именно в этот период встречи удалось увидеть первые голевые моменты. Оба принадлежали Баварии: на 67-й минуте Гнабри прорвался на левый край штрафной и мощно пробил в дальний угол (Градецки парировал), а на 79-й Мусиала ударом метров с 19-ти целил в правый угол – штанга спасла Байер. Проблема заключалась в том, что между этими эпизодами ничего не создали – и после них тоже!

В ендшпиле встречи Байер больше играл на ничью, а Бавария хоть и атаковала, но не очень большими силами. В основное время футболисты так и не смогли разродиться хотя бы одним опасным эпизодом. Всё шло к ничьей, однако на 90+3-й минуте чемпионский класс Мюнхена сказался: Та потерял мяч на своей трети, а Левандовски, получив скидку от Киммиха, прорвался на левый край штрафной и пробил под перекладину с рикошетом от Тапсоба – 2:1! Этот гол стал победным.

Таким образом, Бавария набрала 30 очков и ушла на короткую зимнюю паузу в статусе лидера Бундеслиги. Байер, имея 28 зачётных баллов, опустился на второе место.