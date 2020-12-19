Донецкий клуб готов расстаться со своей звездой уже в ближайшее трансферное окно.

Полузащитник Шахтера Тайсон может покинуть клуб в январе.

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Бразильский Интарнасьйонал хотел бы подписать 32-летнего игрока уже зимой, но не готов платить сумму отступных, которую требуют "горняки", сообщает издание GauchaZH.

Отмечается, что в ближайшее время состоится встреча Тайсона с его агентом Диего Дорнеллесом, на которой они обсудят будущее футболиста. Интернасьонал рассчитывает, что хавбек договорится с Шахтером о досрочном расторжении контракта, хотя этот вариант маловероятен – ранее "оранжево-черные" заявляли, что не готовы отпустить бразильца бесплатно, ведь рассчитывают на его помощь во второй части сезона.

Напомним, контракт Тайсона с Шахтером действует до лета 2021 года.

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