Ребров может покинуть Ференцварош в ближайшие дни, – СМИ
Главный тренер венгерского Ференцвароша Сергей Ребров, похоже, может сменить клубную прописку.
Сегодня, 19 декабря, команда украинского тренера будет противостоять Будафоку. Для Сергея Реброва это может быть последний матч во главе "Фради".
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Как сообщает телеграмм-канал Шах и Шах, специалист имеет ряд привлекательных предложений относительно дальнейшего трудоустройства – ради них Ребров якобы может покинуть Ференцварош. Правда, информации об этих клубах источник не предоставляет.
Напомним, Сергей возглавляет клуб с 2018 года. Под его руководством команда дважды завоевывала золото Венгрии и впервые за 25 лет вышла в групповой этап Лиги чемпионов. Сейчас Ференцварош в чемпионате расположился первым с отрывом в 6 очков и двумя матчами в запасе.
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