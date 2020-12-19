Сегодня, 19 декабря, команда украинского тренера будет противостоять Будафоку. Для Сергея Реброва это может быть последний матч во главе "Фради".

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Как сообщает телеграмм-канал Шах и Шах, специалист имеет ряд привлекательных предложений относительно дальнейшего трудоустройства – ради них Ребров якобы может покинуть Ференцварош. Правда, информации об этих клубах источник не предоставляет.

Напомним, Сергей возглавляет клуб с 2018 года. Под его руководством команда дважды завоевывала золото Венгрии и впервые за 25 лет вышла в групповой этап Лиги чемпионов. Сейчас Ференцварош в чемпионате расположился первым с отрывом в 6 очков и двумя матчами в запасе.

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