Динамовский форвард наконец может играть на профессиональном уровне после годичного отсутствия.

Беседин вернулся к тренировкам с Динамо – Миколенко занимался отдельно от общей группы

Форвард отбыл дисквалификацию за проваленный допинг-тест после матча группового этапа ЛЕ против Мальме в ноябре 2019-го. Ему грозило 4 года дисквалификации, но в итоге было принято решение отстранить Артема на один год от участия в соревнованиях.

Заметим, что в расположении "бело-синих" Беседин находился с 19 октября, где набирал физическую форму. Всего за Динамо форвард провел 105 поединков, отличился 29 голами и 11 ассистами.

К слову, ближайший официальный матч киевляне проведут только в феврале в рамках УПЛ против Олимпика.

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