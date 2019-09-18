Главные новости футбола 17 сентября: Наполи одолел Ливерпуль, Боруссия Д не дожала Барселону, Тайсон готов играть

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 17 сентября.

Шахтер – Манчестер Сити

Хосеп Гвардиола пообщался с прессой перед матчем 1-го тура Лиги чемпионов против "горняков". Наставник донетчан Луиш Каштру также дал пресс-конференцию.

Бразилец Тайсон сможет сыграть в матче против Манчестер Сити – хавбек недавно получил жуткую травму. А "горожане" эффектным промо вспомнили, как побеждали Шахтер раньше.

Лига чемпионов

Дортмундская Боруссия полностью переиграла Барселону, но подарила каталонцам ничью – видеообзор центрального матча вечера.

Итальянский Наполи в родных стенах одержал победу над Ливерпулем – видео забитых мячей и обзор поединка ЛЧ.

Также Интер сенсационно не справился со Славией, Челси проиграл Валенсии, а Зальцбург разгромил Генк с теннисным счетом. Эрлинг Холанд установил космический рекорд в Лиге чемпионов и превзошел Андрея Шевченко.

Другие топ-события

В продажу поступили билеты на матч отбора к Евро-2020 между сборными Украины и Португалии. Тем временем команда Шевченко останется без поддержки на решающий матч квалификации.

Львовские Карпаты подпишут контракт с экс-нападающим Вердера, а Роман Санжар назвал основную задачу "львов" на сезон.

Массимилиано Аллегри отказал Монако, неудачно стартовавшему в кампании 2019/20. А легендарный форвард Габриэль Батистута перенес операцию по протезированию лодыжки.