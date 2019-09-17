Карпаты подпишут контракт с экс-нападающим Вердера, – СМИ

Карпаты несмотря на разгар регулярного чемпионата продолжают искать игроков, которые могут усилить команду.

Очередным новичком "львов" может стать бывший нападающий бременского Вердера Мелвин Лоренцен, сообщает championat.com.

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По информации издания, 24-летний немецкий форвард уже прибыл во Львов для подписания контракта с Карпатами. Футболист может быть заявлен за "бело-зеленых" вне рамок трансферного окна на правах свободного агента.

Лоренцен выступал в составе бременского Вердера с 2013 по 2017 год, после чего перешел в голландский клуб Ден Гааг. В 2016 году нападающий провел один матч в составе национальной команды Уганды.

К слову, Карпаты набрали 8 очков в семи матчах и занимают восьмое место в турнирной таблице чемпионата Украины.

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