Сербия – Украина: команда Шевченко останется без поддержки на решающий матч отбора к Евро-2020

УАФ сообщила неутешительную новость для сборной Украины и ее болельщиков. Поединок "сине-желтых" против Сербии пройдет без украинских фанатов.

Украинская ассоциация футбола отказалась от своей квоты билетов на матч Сербия – Украина в рамках отбора к Евро-2020, который пройдет в Белграде 17 ноября. Соответствующее решение было принято по договоренности с Футбольным союзом Сербии из соображений безопасности и во избежание конфликтных ситуаций между болельщиками двух стран, передает УАФ на странице в Facebook.

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Заметим, что матч Украина – Сербия (5:0), который состоялся во Львове 7 июня, прошел без болельщиков гостей по той же причине.

После 5-ти матчей "сине-желтые" имеют 13 очков и возглавляют группу B. Португалия набрала 8 баллов в 4-х матчах, Сербия – 7 пунктов в 5-ти поединках. Существует вероятность, что матч против Сербии уже не будет иметь для команды Шевченко никакого значения, ведь "сине-желтые" могут досрочно гарантировать себе путевку на континентальный форум.

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