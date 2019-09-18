Лига чемпионов: Наполи в родных стенах одержал победу над Ливерпулем

В рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов Наполи благодаря двум голам в концовке второго тайма переиграл Ливерпуль (2:0).

Первый тайм прошел без явного доминирования одной из сторон. Команды поочерёдно держали мяч и бегали от ворот до ворот, не задерживаясь на своей половине или в центре поля надолго. Инициатива переходила то к игрокам Наполи, то к футболистам Ливерпуля, но крайне опасных моментов при этом до перерыва болельщики почти не увидели – только намёки на них.

Первый острый эпизод создали неаполитанцы, что сразу же вылилось во взятие ворот. На 7-й минуте Руис получил передачу с левого фланга и мощно пробил метров с 25-ти – Адриан парировал перед собой, а потом ещё и взял добивание Фабиана с близкого расстояния. Лосано тут же сыграл головой, отправив мяч в сетку, но арбитры не засчитали гол из-за офсайда у Ирвинга.

Ливерпуль сумел ответить несколькими рейдами по флангам с кроссами и перепасовками в штрафной, однако ничего опаснее заблокированного удара Фабинью на старте встречи мерсисайдцы создать не смогли. Они активизировались несколько позже: так, на 21-й минуте Мане получил мяч в свободной зоне на левом краю штрафной и мощно выстрелил в ближний угол – Мерет парировал. В следующей же атаке Мане сбросил круглого под удар Хендерсону, но тот с линии полукруга пробил выше ворот. Наполи на эту остроту отвечал подачами (в основном с правого фланга), но центрбеки Ливерпуля играли очень внимательно.

Вторая половина первого тайма отмечалась позиционной борьбой и длинным поочерёдным перекатыванием мяча в исполнении обеих команд. Болельщики даже начали посвистывать, ведь ничего, кроме неточного дальнего удара Салаха на 37-й минуте, им не предлагали. Только на 44-й матч предоставил опасный момент после подачи с углового, которую головой замкнул Фирмино – мяч пролетел рядом с дальней штангой. Арбитры к такому тайма даже ничего не добавляли.

После перерыва обе команды забегали значительно активнее, что вылилось в ряд прекрасных моментов. Первый создали неаполитанцы: на 50-й минуте Руй верхом отдал передачу на дальнюю штангу под замыкания Мертенсу, а тот пробил в касание метров с трёх – Адриан в феноменальном прыжке достал этот мяч. Мерсисайдцы ответили на 55-й выходом Мане и Салаха в контратаку 2-в-1, однако в завершении эпизода, уже в штрафной, Садьо отдал слишком сильный пас на Мохаммеда, запоров всё.

Впрочем, египтянин мог исправить ситуацию на 64-й, подловив Маноласа на обрезке и выстрелив метров с 23-х в дальний нижний угол – на этот раз прекрасно сыграл Мерет. Между этими моментами расположилось несколько опасных подходов и заблокированных ударов, но во второй половине 60-х минут игра притормозила. Тренеры начали проводить замены: Анчелотти снял Инсинье и Лосано, выпустив Зелински и Льоренте, а Клопп вместо Милнера поднял со скамейки Вейналдума.

Игра начала раскручиваться после 70-й минуты, хотя скорости были крайне невысокими. Лучше выглядел Ливерпуль, который больше держал мяч и создавал моменты: самый опасный из них произошел на 73-й, когда Мане ворвался на левый край штрафной и пробил низом – Мерет поймал мяч. После этого гости провели несколько классных комбинационных атак без завершения, а на 79-й произошел ещё один острый эпизод – Александр-Арнольд подал с правого фланга на линию вратарской, Манолас пролетел мимо мяча, но и Мане не смог дотянуться до него!

Казалось, что Ливерпуль вот-вот забьёт гол, однако на 81-й минуте Кальехон получил передачу на правый фланг, сместился в центр и упал в штрафной после контакта с Робертсоном. Арбитр Феликс Брых без раздумий назначил пенальти, а Мертенс мощным ударом с "точки" прошил Адриана – 1:0! Впрочем, уже на 86-й Ливерпуль мог отыграться усилиями Маноласа, который выбил подачу из глубины в направлении собственных ворот – мяч пролетел рядом со штангой.

Юрген Клопп выпустил на поле Шакири, но финальный штурм у мерсисайдцев не удался. Наполи захватил контроль над мячом, провел несколько подходов к штрафной с кроссами, к замыканию которых не хватало совсем немного. В компенсированное же время неаполитанцы воспользовались недоразумением между Адрианом и Робертсоном, наказав соперника вторым голом – это Льоренте подловил "красных". 2:0!

Таким образом, Наполи набрал три очка и занял второе место в группе Е, уступая Зальцбургу по разнице голов. Ливерпуль с нулем в графе зачётных баллов пока занимает третье место, опережая Генк.