Головні новини футболу 17 вересня: Наполі здолав Ліверпуль, Борусія Д не дотиснула Барселону, Тайсон готовий грати

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 17 вересня.

Шахтар – Манчестер Сіті

Хосеп Гвардіола поспілкувався з пресою перед матчем 1-го туру Ліги чемпіонів проти "гірників". Керманич донеччан Луїш Каштру також дав прес-конференцію.

Бразилець Тайсон зможе зіграти в матчі проти Манчестер Сіті – хавбек нещодавно зазнав моторошної травми. А "містяни" ефектним промо пригадали, як перемагали Шахтар раніше.

Ліга чемпіонів

Дортмундська Борусія повністю переграла Барселону, але подарувала каталонцям нічию – відеоогляд центрального матчу вечора.

Італійський Наполі у рідних стінах здобув перемогу над Ліверпулем – відео забитих м'ячів та огляд поєдинку ЛЧ.

Також Інтер сенсаційно не впорався із Славією, Челсі програв Валенсії, а Зальцбург розгромив Генк із тенісним рахунком. Ерлінг Холанд встановив космічний рекорд у Лізі чемпіонів і перевершив Андрія Шевченка.

Інші топ-події

У продаж надійшли квитки на матч відбору до Євро-2020 між збірними України та Португалії. Тим часом команда Шевченка залишиться без підтримки на вирішальний матч кваліфікації.

Львівські Карпати підпишуть контракт із екс-нападником Вердера, а Роман Санжар назвав основне завдання "левів" на сезон.

Массіміліано Аллегрі відмовив Монако, який невдало стартував у кампанії 2019/20. А легендарний форвард Габріель Батістута переніс операцію з протезування щиколотки.