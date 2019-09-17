Шахтер – Манчестер Сити: предматчевая пресс-конференция Хосепа Гвардиолы

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от поединка 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с донецким Шахтером.

"На самом деле ничего особенного после поражения от Норвича не делали. Настроение у всех хорошее. Мне очень нравится в Харькове. Я привык сюда постоянно приезжать.

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Выпал Стоунз. Это проблема, и это вызов для нас. Есть Фернандиньо, я на него рассчитываю. Он не так много играл в этом сезоне, но я смогу использовать его в защите, если потребуется. Жаловаться я точно не буду. Это хорошая возможность испытать себя, почувствовать команду, собраться. Стоунз и Ляпорт вылетели. Это бывает, без этого никак.

Каждый раз с Шахтером играть интересно. Все игры против "горняков" похожи. Трудно было играть против Луческу. Помню, как мы выиграли на последней минуте. Срна, Виллиан были просто супер. Когда пришел Фонсека, команда тоже была прекрасно организована, не было разрывов между линиями, хотя мы и легко выиграли в прошлом году.

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Тайсон, Марлос и Степаненко – хорошие игроки. Знаю, что в команде больше нет Ракицкого. Стиль игры Шахтера – быстрый пас и контратаки. Для нас важно поддерживать ритм игры. Нам важно выиграть первую игру на выезде. Сложность Лиги чемпионов в том, что в группе дистанция очень короткая, всего шесть матчей. С Шахтером будет сложно и интересно. Я очень уважаю эту команду.

Луиш Каштру? Лично с ним не знаком, но 2-3 игры Шахтера под его руководством я посмотрел. Лучший способ познакомиться с тренером – посмотреть, как играет его команда. Конечно, мы постараемся его обыграть. Я люблю сложные ситуации. Чем сложнее, тем интереснее", – цитирует Гвардиолу Sport.ua.

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