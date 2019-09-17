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Шахтер – Манчестер Сити: "горожане" эффектным промо вспомнили, как побеждали "горняков"

16:47 72 Читати українською
Шахтер – Манчестер Сити: "горожане" эффектным промо вспомнили, как побеждали "горняков"
Шахтер – Манчестер Сити / ФК Шахтер

Официальный Твиттер английского клуба опубликовал видео голов английской команды в ворота дончан в предыдущих матчах розыгрыша Лиги чемпионов.

 

В ожидании матча Лиги чемпионов между Манчестер Сити и Шахтером "горожане" в социальной сети Твиттер опубликовали топ-5 голов, которые они забивали в разное время донецкой команде. Само видео ознаменовано фразой-призывом ко всем фанатам: "Несколько сладких голов, чтобы поднять вам настроение".

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Напомним, уже 18 сентября "оранжево-черные" стартуют в групповом раунде Лиги чемпионов УЕФА матчем против Манчестер Сити. Игра состоится в Харькове на стадионе ОСК Металлист. Также в группе с Шахтером и Манчестер Сити сыграют загребское Динамо и Аталанта, цвета которой защищает украинский полузащитник Руслан Малиновский.

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