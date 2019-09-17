Шахтар – Манчестер Сити: предматчевая пресс-конференция Луиша Каштру

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру поделился ожиданиями от поединка 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против Манчестер Сити.

"К сожалению, из-за проблем со здоровьем не мог присутствовать на тренировках и на скамейке запасных в матче против Зари. Однако эта проблема уже решена. Мы не будем анализировать завтаршний матч ввиду того, чего мы достигли в чемпионате Украины. Поединок против Манчестер Сити будет намного тяжелее, поэтому нам нужно настроиться лучшим образом.

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Конечно, если посмотреть на статистику Шахтера на Донбасс Арене, то там регулярно приходили на стадион больше 35 тысяч болельщиков. У нас в Донецке прекрасный стадион, где царила невероятная атмосфера. В Харькове стадион так не заполняется, но мы знаем, что люди поддерживают нас даже на расстоянии.

О Гвардиоле я знаю то, что знает абсолютн весь мир – он один из лучших тренеров мира. Он работает с одним из лучших клубов, который выступает в лучшем чемпионате в мире. Уровень, на котором находится Пеп не может быть секретом ни для кого. Он один из самых топовых наставников.

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Зинченко очень важный игрок для Манчестер Сити. Он фланговый защитник, но выполняет очень специфические функции. Он не так часто играет непосредственно на фланге, а больше смещается в середину. Очень качественный исполнитель, один из лучших в мире на своей позиции.

Гвардиола проведет 12-й матч против Шахтера? Узнавать команду и игроков – это тренировать их каждый день, а не просто играть против них несколько раз, поверьте мне. Некоторые думают, что все можно узнать, просто посмотрев игру. На самом деле в тренировочном процессе игроки раскрываются совсем иначе.

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По составу на завтрашний матч, то решение уже принято. Все абсолютно решено. На самом деле состав не рождается в один день. Каждый тренер в течение определенного времени у себя в голове представляет, какой будет его идеальная формация", – сказал Каштру.