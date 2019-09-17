Санжар назвал основную задачу Карпат на сезон

Главный тренер Карпат Роман Санжар рассказал, как проходит адаптация после назначения в новом клубе.

"Адаптация проходит хорошо, хотя, пожалуй, лишь после матча против Ворсклы у меня появилось свободное время. Мы с помощником поехали в центр, выпили кофе и посмотрели на красоту Львова.

"Я не вел тайные переговоры с Карпатами", – Санжар откровенно ответил на критику за свое назначение

Безусловно, я читал, что писали в интернете. Но я понимаю, что все эти разговоры появляются из-за того, что у людей недостаточно информации. Поэтому они свои выводы делают на основе того, что услышали по телевидению или прочитали в сети.

Важнейшая задача – это изменить стиль игры. Конечно, целью является попадание в первую шестерку, а также развитие молодежи", – цитирует Санжар пресс-служба Карпат.

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