ЛЧ: Боруссия полностью переиграла Барселону, но подарила каталонцам ничью – Месси провально дебютировал в сезоне

Боруссия Дортмунд и Барселона разделили очки (0:0) в 1-м туре группового турнира Лиги чемпионов 2019/20. Счет и отчет матча читайте на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Боруссия Д – Барселона на "Футбол 24", стартовал в 22:00. Матч транслировал канал "Футбол 1". Это лишь третья дуэль соперников за всю историю еврокубков. В Суперкубке УЕФА 1996/97 Барса победила дома 2:0, а в Дортмунде отстояла преимущество (1:1). Каталонцы занимают пятое место в чемпионате Испании 2019/20, где еще не выигрывали на выезде – 1 балл на полях Осасуны и Атлетика. Дортмундцы уступают лишь РБ Лейпциг после тех же 4-х туров Бундеслиги. Команда Фавра проиграла Унион Берлин на выезде, а в родных стенах дважды побеждала с разницей в 4 мяча.

Боруссия Д – Барселона: онлайн-трансляция матча ЛЧ

Гризманн на 9-й минуте сыграл слишком хладнокровно в собственной штрафной, отдав пас на экс-форварда Барсы. Однако Пако Алькасер крайне неуклюже пробил далеко от ворот. 16-летний Фати классно разыграл комбинацию через Суареса на Гризманна, но француза успели заблокировать. Здесь же после подачи углового Пике пробил мимо дальней штанги. Острый момент возник на 26-й. Хуммельс создал преимущество Дортмунда на левом фланге, обыграв Фати и уйдя в атаку. Торган Азар получил от него пас, разогнал атаку, которую завершал Ройс – тер Штеген успел перекрыть угол обстрела.

Спустя несколько минут Хуммельс уже замыкал подачу партнера со штрафного. Ройс сделал все идеально, а вот Матс ворота перекинул. Ашраф Хакими, который играет в аренде из Реала, пробросил мяч мимо Альбы, продрался в штрафную и пробил в ближний. Может правый фулбек Боруссии и поточнее. Бурки врезался в своего же Алькасера. Фати был первым на подборе, но удар Ансу заблокировали. Лангле привез, Ройс с Алькасером ​​разыграли, а Санчо бездушно пробил выше. Альба травмировался, и уже на 40-й Жорди заменил Серхи Роберто.

Гризманн поменялся флангами с Фати. Антуан начинал на левом фланге, а во второй половине первого тайма перешел направо. В плане позиционного нападения особых дивидендов это команде Вальверде не дало. Барселона давила, контролировала, зажимала моментами Боруссию в ее штрафной. Однако в финальной трети Хуммельс и компания всегда успевали подчищать. Единственные моменты, которые несли в первые 45 минут остроту, приходили со стандартов. Дортмунд в атаке выглядел поинтереснее. Неудивительно, что именно команда Фавра единственный раз на всех попала в створ.

#OJOALDATO – Ansu Fati es el TERCER JUGADOR TITULAR MÁS JOVEN en TODA la historia de la Champions League (16 años y 321 días).



16-086 Celestine Babayaro (Anderlecht)

16-148 Youri Tielemans (Anderlecht)

16-321 ANSU FATI (Barça)

16-326 Anthony Vanden Borre (Anderlecht) pic.twitter.com/DbC3UBqvbY — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) September 17, 2019

Второй тайм начался очень живо. Луис Суарес прорвался чуть ли не во вратарскую, но прошить Бурки не сумел. На 55-й Семеду не справился с финтами Санчо и наступил ему на ногу – это очевиднейший пенальти. Ройс подошел к 11-метровой отметке и... проиграл дуэль тер Штегену. Месси на заключительные 30 минут меняет Фати, который сегодня установил рекорд как самый молодой игрок в еврокубковой истории Барселоны (16 лет и 321 день), став также третьим самым молодым дебютантом Лиги чемпионов.

Удар за ударом, момент за моментом у Боруссии после выхода... Месси. Ройс дважды, Алькасер с нескольких метров – все не туда. Брандт, заменивший Азара, стреляет в перекладину. Хакими прострелил справа, Алькасер пропустил, но Ройс в который раз отказался забивать – выше, хотя до ворот было совсем нечего. Дортмунд играет в Барсу, разрывая гостей в их штрафной. Ройс проигрывает похожую на хоккейную дуэль тер Штегену – Марк-Андре невероятен в ближнем бою.

В итоге Месси стал худшим в своей команде, запомнившись только потерями и неудачными попытками обыгрыша и удара. Боруссия переиграла Барсу по голевым моментам 6: 0 (представить только себе!), но не реализовала пенальти и еще кучу шансов – особенно отличился Ройс, на совести которого 4 загубленных возможности. Невероятная группа, в которой фавориты матчей разочаровывают. Интер чудом не проиграл Славии, а Барселона – Боруссии. У всех по очку по итогам стартового тура Лиги чемпионов.