Лига чемпионов: Интер сенсационно не справился со Славией, Лион и Зенит не выявили сильнейшего

Начался групповой этап Лиги чемпионов: миланский Интер неожиданно сыграл вничью дома, а французский Лион не сумевший вырвать победу над питерским Зенитом.

Лига чемпионов 2019/20,групповой этап

Группа F

Интер – Славия Прага – 1:1

Голы: Барелла, 90+3 – Олаинка, 64

Группа G

Лион – Зенит – 1:1

Голы: Депай, 50 (пенальти) – Азмун, 41

Форвард Зенита Азмун забил дебютный гол Лиги чемпионов 2019/20 и установил историческое достижение

Миланский Интер уже по итогам первого матча группового раунда ЛЧ ухудшил собственные шансы на выход в плей-офф. Подопечные Антонио Конте на своем поле не справились с пражской Славией. Матч с чешским грандом прошел в равной борьбе и закономерно завершился ничьей. На 64-й минуте Самир Ханданович потянул невероятный удар Зелены, но помешать Питеру Олаинка с нескольких метров добить мяч в сетку уже не сумел. "Нерадзурри" попытались переломить ход встречи и сумели забить в компенсированное время: Сенси классно пробил со штрафного, но попал в перекладину, а Николо Барелла решился пробить с лета и не прогадал – 1:1. Итак, ничья на старте для миланцев – не лучший результат перед двумя противостояниями с Барселоной и дортмундской Боруссией.

Фактически на равных играли и Лион с Зенитом на Люмьере. Обе команды создали немало моментов, однако первый гол случился лишь под занавес первого тайма. Это Сердар Азмун сыграл в стенку с Дзюбой, ворвался в штрафную и в одно касание классно переиграл Лопеша. "Ткачи" ответили сразу после перерыва. На 50-й минуте Мемфис Депай уверенно реализовал пенальти, который сам и заработал после столкновения с Оздоевым. Весь второй тайм команды провели в поисках возможностей вырвать 3 очка, но голов зрители больше не увидели. Украинец Ярослав Ракицкий провел в составе Зенита все 90 минут.